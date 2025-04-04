شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تحديث لسعر الدولار اليوم الجمعة 4 أبريل 2025 أمام الجنيه بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - سجل سعر الدولار الأمريكي تطورا ملحوظا في التعاملات البنكية أمام الجنيه المصرى.
وبلغ سعر الدولار اليوم الجمعة 4 أبريل 2025 أمام الجنيه بالبنك المركزي المصري 50.52 جنيه للشراء و50.66 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار بالبنك الأهلى المصرى 50.54 جنيه للشراء و50.64 جنيه للبيع، وفى بنك مصر 50.54 جنيه للشراء و50.64 للبيع.
وجاء سعر الدولار فى البنوك المصرية كالآتى:
سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
50.54 جنيه للشراء.
50.64 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك مصر.
50.54 جنيه للشراء.
50.64 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
50.54 جنيه للشراء.
50.64 جنيه للبيع.
الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB"
50.54 جنيه للشراء.
50.64 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك القاهرة
50.54 جنيه للشراء.
50.64 جنيه للبيع.
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