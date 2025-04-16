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الامارات | الشارقة يواجه ليون سيتي السنغافوري في نهائي «دوري أبطال آسيا 2»

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منصور السندي - دبي 0 تبليغ

  • الامارات | الشارقة يواجه ليون سيتي السنغافوري في نهائي «دوري أبطال آسيا 2» 1/2
  • الامارات | الشارقة يواجه ليون سيتي السنغافوري في نهائي «دوري أبطال آسيا 2» 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تأهل فريق "ليون سيتي سايلورس" السنغافوري لمواجهة الشارقة في المباراة النهائية من "دوري أبطال آسيا للأندية 2" لكرة القدم، رغم خسارته أمام فريق "سيدني إف سي" الأسترالي بهدف دون مقابل، الأربعاء، في مباراة الإياب، مستفيداً من فوزه في لقاء الذهاب بهدفين نظيفين.
وستقام المباراة النهائية في 18 مايو المقبل على ملعب جالان بيسار في سنغافورة.
يذكر أن الشارقة كان قد تأهل إلى المباراة النهائية على حساب التعاون السعودي بعدما هزمه بهدفين نظيفين في لقاء الإياب الذي أقيم على استاد الشارقة فيما كان قد خسر أمامه بهدف نظيف في مباراة الذهاب.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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