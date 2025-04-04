نتانياهو: سنحقق النصر قريبًا ونضغط على "حماس" وعازمون على إعادة أسرانا

ذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، خلال لقائه الجالية اليهودية بالمجر، "أننا سنحقق النصر قريبًا ونضغط على حركة "حماس"، وقال: "عازمون على إعادة أسرانا ولن نتخلى عن أحد".

ويأتي تصريح نتانياهو الذي وصل إلى المجر أمس رغم مذكرة التوقيف الصادرة بحقه المحكمة الجنائية الدولية، في وقت يشهد فيه قطاع غزة غارات مكثّفة ومجازر يوميّة وحصار منذ استئناف إسرائيل حربها على القطاع وخرق اتفاق وقف إطلاق النار.

هذا، وتستمر حملة الانتقادات والاحتجاجات الإسرائيلية ضد قرارات نتانياهو بشأن إقالة رئيس الشاباك رونين بار وتعطيل صفقة تبادل الأسرى مع حركة "حماس".