الجيش الإسرائيلي ينذر سكان أحياء بالنصيرات وسط غزة بإخلائها قسرًا

أنذر الجيش الإسرائيلي سكان عدة أحياء في منطقة النصيرات، وسط قطاع غزة، بإخلائها قسرًا، تمهيدًا لقصفها.

واردف المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان، "إلى سكان أحياء؛ الإيمان والتقوى والبساتين والزهراء والبوادي والنزهة، في منطقة النصيرات، هذا إنذار مسبق وأخير قبل مهاجمتها".

وأضاف: "سنهاجم بقوة شديدة كل منطقة يتم إطلاق قذائف صاروخية منها".