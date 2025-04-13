إعلان حال الطوارئ في كيتو وسبع مقاطعات بسبب اعمال العنف في الاكوادور

أعلنت الإكوادور حال الطوارئ عشية الانتخابات الرئاسية في سبعة من مقاطعاتها الـ24 وكذلك في العاصمة كيتو والسجون لمواجهة تزايد أعمال العنف المرتبطة بتجارة المخدرات.
يخوض الانتخابات الرئيس المنتهية ولايته دانييل نوبوا ومنافسته اليسارية لويزا غونزاليس الأحد في الجولة الثانية من الاقتراع الرئاسي في هذه الدولة الواقعة في جبال الأنديز والتي تحارب عصابات تهريب المخدرات.
تم إعلان حال الطوارئ لمدة 60 يوما في كيتو وفي سجون البلاد ومقاطعات غواياس على ساحل المحيط الهادئ - وعاصمتها غواياكيل هي إحدى المدن الأكثر تأثرا بأعمال العنف - لوس ريوس ومانابي وسانتا إيلينا وإل أورو. كما تأثرت مقاطعتا أوريانا وسوكومبيوس في الأمازون ومدينة التعدين كاميلو بونس إنريكيز.
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