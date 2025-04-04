الدفاع المدني ولاية الجزيرة يسيطر علي حريق باحدي المخازن الملحقة بنادي الاتحاد والمباني المجاورة

تمكنت قوات الدفاع المدني ولاية الجزيرة من إخماد نيران اندلعت باحدي مخازن قطع غيار السيارات ملحقة بنادي الإتحاد والسيطرة علي الحريق في فترة زمنية وجيزة وبالعودة لتفاصيل الحادث تفيد متابعات المكتب الصحفى للشرطة أن غرفة الطواريء بالدفاع المدني تلقت بلاغا.

يفيد بإندلاع حريق مزدوج بمخزن لقطع غيار السيارات يقع علي الناحية الشمالية ومنزل من الناحية الجنوبية لنادي الإتحاد القسم الأول علي ضوء ذلك تمت الإستجابة الفورية للبلاغ وتحريك مركبة إطفاء بكامل طاقمها مجهزة بأحدث المعينات الفنية للتعامل مع مثل هذه الحالات بقيادة ضابط شرطة ونجح فريق الإنقاذ البري الذي تم إسناده بعربة إطفاء أخري في إحتواء الحريق والسيطرة علي النيران بمهنية وكفاءة عالية والحيلولة دون إنتقال السنة اللهب للمواقع المجاورة والحد من إنتشاره بالمنازل والورش التي تقع علي مقربة من الموقع دون وقوع خسائر في الأرواح والممتلكات وقد تم إتخاذ الإجراءات القانونية والفنية اللازمة لمعرفة أسباب الحريق.

المكتب الصحفي للشرطة