أكملت هيئة التوجيه والخدمات والإدارات العامة التابعة لها إنتقالها لولاية الخرطوم إنفاذاً لتوجيهات رئاسة قوات الشرطة و وفقاً للمصفوفة الزمنية المجازة اللواء شرطة حقوقي / الطاهر علي محمد البلولة رئيس هيئة التوجيه والخدمات أكد أن رئاسة الهيئة والإدارات العامة التابعة للهيئة باشرت مهامها من مقارها رغم الدمار الذي لحق بها كما أشاد في تصريح *للمكتب الصحفي للشرطة* بالتغطية الإعلامية لخطة شرطة ولاية الخرطوم في الإنتشار والتأمين حيث إستمع لتنوير بمكتبة برئاسة الهيئة من العميد شرطة / فتح الرحمن محمد التوم الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة بملامح الخطة وتفاصيلها للمرحلة المقبلة ووجه رئيس هيئة التوجية بإستكمال متبقي محاور الخطة وبعث رسائل الطمأنينة للمواطنين تمهيداً لعودتهم وإسهاما في جهود تطبيع الحياة المدنية . المكتب الصحفي للشرطة

كانت هذه تفاصيل خبر هيئة التوجيه والخدمات والإدارات العامة التابعةلها تكمل إنتقالها الي ولاية الخرطوم وتباشر مهامها من مقارها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.