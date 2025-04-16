تكنولوجيا: متصفح Opera Mini يحصل على دعم الذكاء الاصطناعي Aria

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Opera عن دمج مساعد الذكاء الاصطناعي Aria في متصفحها الشهير Opera Mini على أجهزة أندرويد، ما يمنح ملايين المستخدمين إمكانيات ذكية جديدة داخل المتصفح الذي يعتمدون عليه يوميًا.

يعمل Aria عبر محرك Composer المطوّر من قبل Opera، والذي يستفيد بدوره من تقنيات الذكاء الاصطناعي الخاصة بـ OpenAI وGoogle.

ويتيح هذا التكامل للمستخدمين التفاعل مع مساعد ذكي يعتمد على الدردشة، ليجيب عن الأسئلة، وينشئ النصوص والصور، ويلخص المحتوى النصي. كما يعرض Aria مواضيع مقترحة عند فتحه، ما يسهل على المستخدمين اكتشاف محتوى جديد بسرعة.

لتفعيل Aria، يجب أولًا تحديث المتصفح إلى أحدث إصدار. بعد التحديث، يمكن الوصول إلى Aria من القائمة الرئيسية للتطبيق أو من خلال زر خاص بجانب زر إعادة التحميل في أسفل صفحة البداية.

يُعد Opera Mini من أكثر المتصفحات استخدامًا في العديد من البلدان، خاصة في المناطق التي تكون فيها تكلفة باقات الإنترنت مرتفعة، وذلك بفضل سرعته وتقنيات توفير البيانات وضغط المحتوى.

كما يتميز المتصفح بوجود مانع إعلانات مدمج، وخاصية مشاركة الملفات دون اتصال، بالإضافة إلى إمكانية تحميل الأخبار وقراءتها لاحقًا بدون الحاجة للاتصال بالإنترنت.

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