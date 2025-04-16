بعد تتويجه بالأوسكار.. فيلم "لا أرض أخرى" يحقق رقماً كبيراً عالمياً

ميرنا وليد - بيروت - وصلت إيرادات الفيلم الوثائقي الفلسـ طيني "No Other Land" إلى 3 ملايين و365 ألف دولار في شباك التذاكر العالمي، منذ بدء عرضه في 7 شباط الماضي، وحقق الفيلم 2.

339 مليون دولار في السوق الأميركية، إلى جانب 1.025 مليون دولار من الإيرادات العالمية.

الفيلم الذي يتناول معاناة سكان قرية "مسافر يطا" في الضفة الغربية بسبب محاولات التهجير من قبل الاحتلال الإسرائيلي، أخرجه أربعة صناع هم باسل عدرا، حمدان بلال، راشيل سزور ويوفال أبراهام.

وشهد "No Other Land" حضوراً قوياً على الساحة السينمائية العالمية، حيث فاز بجائزة الأوسكار لأفضل فيلم وثائقي، إلى جانب جائزة "عشاق السينما" بمهرجان بوسان، وجائزة أفضل فيلم وثائقي في مهرجان برلين السينمائي الدولي.