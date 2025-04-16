يوسف الخال يتصدر الترند بسبب أحدث تصريحاته

ميرنا وليد - بيروت - تصدر إسم الممثل اللبناني يوسف الخال الترند بعد أحدث تصريحاته الذي قال فيه:"أنا برأيي الهوية اللبنانية محاربة وكل شي عم يطلع من لبنان آخر 15 سنة ما بدون ياه لأهداف استرتيجية إلها علاقة بالصراعات الاستراتيجية الموجودة ومستقبل الشعوب اللي حوليون وكل واحد عندو مصلحتو وما بيهمو التاني كل واحد بيكسر البلد التاني حتى ياخد هوي عنو الإمتيازات، نحنا بلدنا كان مميز جداً باللمعة اللي فيه، ما رضي هيدا الشي العدو الإسرائيلي ودول الخليج والبلدان اللي بالعمق، في ناس بتغار منك هلقد مضوّا وبلدك مرتاح وسويسرا الشرق والفن والثقافة والبسط، بيبلشوا يحرتقوا عليك لياخدو الدور عنك".



وتعرض الخال لهجوم كبير من دول الخليج بسبب هذا التصريح، وانهالت الإنتقادات والتعليقات السلبية حيث اعتبروا أن الأمر فيه إهانة لدولهم.