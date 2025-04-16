تكنولوجيا: الإعلان رسميًا عن معالج GeForce RTX 5060 للابتوب بذاكرة 8 GB GDDR7 وقدرة قصوى 100 واط

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت Nvidia بهدوء عن بطاقة GeForce RTX 5060 المخصصة لأجهزة الحاسب المحمول، بالتزامن مع الإعلان عن نسختي RTX 5060 Ti و RTX 5060 للحواسب المكتبية. ووفقًا لتسريبات سابقة، ستأتي هذه البطاقة بذاكرة GDDR7 بحجم 8 جيجابايت وبواجهة ناقل 128-بت.

رغم أن سلسلة Blackwell لأجهزة الحاسب المحمول لا تتضمن إصدارًا يحمل علامة Ti، فإن التمييز بين RTX 5060 و RTX 5070 في الحواسيب المحمولة قد يكون صعبًا نسبيًا.

وتضم بطاقة RTX 5060 عدد 3,228 نواة CUDA، وهو رقم أعلى قليلًا مقارنةً بـ 3,072 نواة في RTX 4060، لكن هذا الارتفاع يأتي على حساب نطاق استهلاك الطاقة. حيث يمكن ضبط قدرة TGP بين 45 و100 واط، مقارنةً بـ 35 إلى 115 واط في RTX 4060.

تصل سرعة التردد القصوى في RTX 5060 إلى 2,497 ميجاهرتز، أي أعلى بقليل من إصدار الجيل السابق، ما يعكس تحسنًا بسيطًا في الأداء النظري.

ورغم أن Nvidia لم تُفصح عن أرقام مفصلة حول الأداء، إلا أنها أكدت أن البطاقة قادرة على تقديم أكثر من 100 إطار في الثانية في بعض الألعاب عند تفعيل تقنيتي DLSS وتوليد الإطارات المتعددة.

وتتوقع Nvidia أن توفر البطاقات الجديدة تحسينًا في الأداء يتراوح بين 10% و15% مقارنةً بالجيل السابق، بفضل عدد الأنوية الأعلى والبنية المعمارية الجديدة. لكن وجود ذاكرة بسعة 8 جيجابايت فقط، مع انخفاض طفيف في الطاقة الإجمالية، قد يحد من هذا التفوق في بعض السيناريوهات.

من المنتظر أن تتوفر أجهزة الحاسب المحمول المزودة ببطاقة RTX 5060 بدءًا من شهر مايو، بأسعار تبدأ من 1,099 دولارًا. وستشمل هذه الأجهزة طرزًا شهيرة من شركات رائدة مثل Acer وAsus وAlienware وGigabyte وHP وLenovo وRazer.

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