هذا ماتبقي من شتات الثورة المصنوعة .. بقايا من رفاق وزميلات لايجمعهم إلا الخواء ..

■ لايستطيعون مقابلة نصف دستة من أبناء السودان في أي شارع أو حارة أو مقهي .. إن فعلوا ذلك للاحقتهم لعنات الهتاف والرمي بالشباشب والبراطيش والبيض الفاسد ..

■ هذه عينة لفظها الشعب السوداني الصابر .. ليس أمامهم غير الدوران في قطر الدائرة المسموح بها لحركة كلب الصيد المربوط من عنقه ولسانه وضميره !!

■ ليس أمامهم غير التنقل من مائدة إلي مائدة ومن مؤتمر إلي مؤتمر داخل قاعات الفنادق المستأجرة بالمال الإماراتي والصرف المليشي ..

■ هم ذاتهم من تلك الثُلّة الموثقة داخل سلال ودفاتر السفارات المأجورة .. والخمارات المخمورة .. بقايا من عملاء أرخص من شراك نعلهم ..

■ ليس لهم غير هذه الهتافات المشروخة .. ليتهم يجربون العودة للهتاف في الشوارع والميادين والأندية والمسارح والقاعات التي أحرقها كفيلهم وأحرق قبلها مؤخراتهم وأرانب أنوفهم ..

■ ليتكم تعودون لمصافحة هذا الشعب لتعرفوا قيمتكم الحقيقية بعيداً عن حراسة وتأمين شرطة وأجهزة المخابرات في فنادق بريطانيا !!

الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد