ضجّة مواقع التواصل الاجتماعي من السخرية بعد إعلان الإمارات اكتشاف مقبرة ضخمة من العصر الحديدي

ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بالإعجاب والسخرية بعد إعلان الإمارات عن اكتشاف مقبرة كبيرة تعود إلى العصر الحديدي في مدينة العين. وبينما احتفى البعض بالحدث كإنجاز أثري يعزز من فهم تاريخ المنطقة، تساءل آخرون إن كانت المقبرة ستُحوَّل قريبًا إلى مول أو فندق خمس نجوم باسم “ذا آيرون إيد ريزيدنس”.

وقد أبدى عدد من المغردين دهشتهم من عدد المدافن المكتشفة، معتبرين أن سكان العصر الحديدي كانوا أوفر حظًا في الحصول على قطعة أرض من المواطن المعاصر، في إشارة ساخرة لأزمة الإسكان في بعض المدن.

بعض التعليقات..

قصدك العصر المعيزى ايام حياة الماعز

شوية سياخ و كنات ومسامير كان مخبيهم واحد امرأتي يبعهم لبتاعه الخرده ايام مكانو بتوع معزه

الحديدي و بعد كده يطلع لنا العصر الخشبي طول عمرنا بنسمع عن العصر الحجري لكن الحديدي دي جديده ولا يمكن من ايام الحدادين القدماء المسلحين.

مواقع التواصل الاجتماعي