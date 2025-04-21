- 1/3
- 2/3
- 3/3
ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بالإعجاب والسخرية بعد إعلان الإمارات عن اكتشاف مقبرة كبيرة تعود إلى العصر الحديدي في مدينة العين. وبينما احتفى البعض بالحدث كإنجاز أثري يعزز من فهم تاريخ المنطقة، تساءل آخرون إن كانت المقبرة ستُحوَّل قريبًا إلى مول أو فندق خمس نجوم باسم “ذا آيرون إيد ريزيدنس”.
وقد أبدى عدد من المغردين دهشتهم من عدد المدافن المكتشفة، معتبرين أن سكان العصر الحديدي كانوا أوفر حظًا في الحصول على قطعة أرض من المواطن المعاصر، في إشارة ساخرة لأزمة الإسكان في بعض المدن.
بعض التعليقات..
قصدك العصر المعيزى ايام حياة الماعز
شوية سياخ و كنات ومسامير كان مخبيهم واحد امرأتي يبعهم لبتاعه الخرده ايام مكانو بتوع معزه
الحديدي و بعد كده يطلع لنا العصر الخشبي طول عمرنا بنسمع عن العصر الحجري لكن الحديدي دي جديده ولا يمكن من ايام الحدادين القدماء المسلحين.
مواقع التواصل الاجتماعي
هبة علي
محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.
كانت هذه تفاصيل خبر ضجّة مواقع التواصل الاجتماعي من السخرية بعد إعلان الإمارات اكتشاف مقبرة ضخمة من العصر الحديدي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.