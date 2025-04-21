تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, مقطع فيديو حديث لإحدى المطربات المعروفات في السودان. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع الفنانة مونيكا روبرت, وهي تستمتع بقضاء فصل الربيع بمدينة الإسكندرية بمصر. وظهرت المطربة الملقبة بحسناء الفن السوداني, وهي تقود “العجلة”, و “الموتر الدباب”, بأحد شواطئ المدينة التي تقع على ساحل البحر الأبيض المتوسط. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. حسناء الفن السوداني “مونيكا” تقضي فصل الربيع في الإسكندرية بركوب “العجلة” و “الموتر الدباب” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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