هيغسيث عن تقارير مشاركة تفاصيل هجوم على الحوثيين عبر سيغنال: تحدثت مع ترامب وسنواصل القتال مهما تطلب الأمر

اعلن وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث إنه تحدث مع الرئيس دونالد ترامب بعد أن أشارت تقارير إلى أن الوزير شارك تفاصيل هجوم جرى شنه في آذار على الحوثيين في اليمن عبر تطبيق "سيغنال" للتراسل.

واوضح هيغسيث لدى وصوله إلى البيت الأبيض لحضور الاحتفال السنوي بعيد القيامة، "سنواصل القتال مهما تطلب الأمر".