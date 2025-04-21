اعلن وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث إنه تحدث مع الرئيس دونالد ترامب بعد أن أشارت تقارير إلى أن الوزير شارك تفاصيل هجوم جرى شنه في آذار على الحوثيين في اليمن عبر تطبيق "سيغنال" للتراسل.
واوضح هيغسيث لدى وصوله إلى البيت الأبيض لحضور الاحتفال السنوي بعيد القيامة، "سنواصل القتال مهما تطلب الأمر".
كانت هذه تفاصيل خبر هيغسيث عن تقارير مشاركة تفاصيل هجوم على الحوثيين عبر سيغنال: تحدثت مع ترامب وسنواصل القتال مهما تطلب الأمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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