شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تحديث لسعر اليورو اليوم الإثنين 21 أبريل 2025 أمام الجنيه بالبنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر اليورو اليوم الإثنين 21 أبريل 2025 استقرار ملحوظ، وفقا لآخر تعاملات بنكية معلنة بالبنوك المصرية أمام الجنيه المصرى.

وسجل سعر اليورو في البنك المركزي المصري 57.96 جنيه للشراء، و58.12 جنيه للبيع، وسعر اليورو فى البنك الأهلى المصري 57.88 جنيه للشراء، و58.36 جنيه للشراء، وسعر اليورو في بنك مصر 57.88 جنيه للشراء، و58.36 جنيه للبيع.

وجاء سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

57.96 جنيه للشراء.

58.12 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلى المصري

57.88 جنيه للشراء.

58.36 جنيه للشراء.

سعر اليورو في بنك مصر

57.88 جنيه للشراء.

58.36 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الاسكندرية

57.91 جنيه للشراء.

58.39 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجارى الدولى

57.92 جنيه للشراء.

58.37 جنيه للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبى الاسلامى

57.96 جنيه للشراء.

58.41 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك البركة

57.92 جنيه للشراء.

58.36 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

57.88 جنيه للشراء.

58.36 جنيه للبيع.