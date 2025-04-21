شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سعر الدينار الكويتى اليوم الإثنين 21 - 4- 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب عبد الحليم سالم الإثنين، 21 أبريل 2025 03:22 م

استقر سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 21-4-2025، بالبنوك المصرية، وفق آخر تحديثات حيث سجل فى البنك الأهلى المصرى 167.001 جنيه للشراء و168.2 جنيه للبيع. يقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر سعر الدينار الكويتى فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها. سعر الدينار الكويتى اليوم الإثنين21-4-2025 مقابل الجنيه، كالتالى: سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى 167.001 جنيه للشراء. 168.1 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر 167.1 جنيه للشراء. 168.1 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية 160.5 جنيه للشراء. 167.5 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى 165.1 جنيه للشراء. 168.1 جنيه للبيع . سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامي سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامي 163.07 للشراء. 168.1 جنيه للبيع.

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