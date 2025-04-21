شكرا لقرائتكم خبر عن شهادات البنك الأهلى المصرى.. الشهادات مستمرة بنفس أسعار الفائدة الحالية والان مع تفاصيل الخبر

يبحث المواطن عن أعلى عائد على شهادات الادخار بعد أن قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الماضى خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس إلى 25.00% و26.00% و25.50%، على الترتيب. كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.50%.

وقال محمد الإتربى، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن لجنة الأصول و الخصوم بالبنك (الكو) ستنعقد الأسبوع الجارى للنظر في أسعار فائدة الشهادات بعد تخفيض لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس الماضى لأسعار الإيداع و الإقراض بواقع 225 نقطة أساس.

وتطرح البنوك العاملة فى السوق المحلية المصرية وعددها 37 بنكا، العديد من شهادات الادخار والتى تتراوح مدتها بين سنة و5 سنوات.

والشهادات مستمرة حتى الآن بنفس أسعار الفائدة الحالية وهى 27% عائد سنوى يُصرف فى نهاية المدة، و23.5% عائد شهرى و23% عائد يومى.

وعند استثمار مبلغ 100 ألف جنيه خلال فترة استثمار عام، فى الشهادات ذات عائد 27% يصل العائد إلى 27000 جنيه فى نهاية العام الواحد، وعند استحقاق الشهادة يتم إضافة أصل المبلغ إلى الحساب البنكى المرتبط بالشهادة، بما يعنى أن إجمالي المبلغ يصبح 127 ألف جنيه.

ويطرح البنك الأهلى المصرى الشهادة الادخارية لمدة 3 سنوات والتى تعد من الشهادات ثابتة العائد ومن أبرز أدوات الاستثمار، التى تصل الفائدة عليها إلى 21.5%.

وشهادات الادخار تتيح عوائد للمواطنين تكون ثابتة شهرياً أو متغيرة على حسب سعر الفائدة المعلن من البنك المركزى المصرى.

ويبحث المواطن عن أدوات الاستثمار ذات الدخل الشهرى الثابت مما يدعم ميزانية الأسرة بجانب الراتب الشهرى أو المعاش.

ويستخدم البنك المركزى أداة سعر الفائدة للسيطرة على التضخم - يعنى ارتفاع أسعار السلع والخدمات - عبر خفض سعر الفائدة مع تراجع التضخم أو زيادة أسعار الفائدة مع ارتفاع معدل زيادة الأسعار.

ويمكن استثمار مبلغ 250 ألف جنيه فى شراء شهادة الادخار ذات عائد 21.5% ومدتها 3 سنوات والفائدة تصرف شهريا، بقيمة 4479 جنيه شهرياً.

وسيتم إيداع قيمة الشهادة في الحساب البنكى المرتبط بها، أو تجديدها مرة أخرى لمدة عام، وفقًا لاختيار كل عميل وقت الشراء.

جدير بالذكر، أن بنوك الأهلى المصرى ومصر طرحت يوم 4 يناير 2024، الشهادات لمدة سنة ذات العائد السنوى 27%؜ تصرف بنهاية المدة و 23.5% تصرف العائد شهريا، وهو ما اجتذب مئات المليارات من الجنيهات للاكتتاب فى تلك الشهادات.

وتتنوع الشهادات الادخارية مرتفعة الفائدة فى نسب العائد 27%و23.5% و23% حيث تعد من أبرز الأوعية الادخارية الجاذبة للاستثمار، وتتنوع وفقاً لدورية صرف العائد حيث تلبى احتياجات مختلف شرائح المجتمع.