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وجدت خطوة أقدمت عليها حكومة مدينة بحري, وأبناء المدينة الواقعة في العاصمة الخرطوم, سعادة كبيرة وسط الأهالي, وعن مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد شرع المسؤولين عن أمر المدينة التي قام الجيش بتحريرها من مليشيا الدعم السريع, بخطوة هامة.
ووفقاً لما أظهرت الصور فقد شهدت شوارع المدينة زراعة النخيل, على امتداد بحري, بشكل جميل أعاد للمدينة جمالها الذي كانت عليه ما قبل الحرب.
ويشير محرر موقع النيلين, إلى أن أهالي مدينة بحري, قد توافدوا إلى منازلهم بعد نزوح استمر لأكثر من عامين, وكان الجيش قد نجح في تحرير المدينة بالكامل.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصور.. مدينة بحري تشهد عملية زراعة النخيل بالشوارع العامة وسط سعادة الأهالي والسكان يعودون إليها بعد نزوح طويل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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