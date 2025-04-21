شاهد بالصور.. مدينة بحري تشهد عملية زراعة النخيل بالشوارع العامة وسط سعادة الأهالي والسكان يعودون إليها بعد نزوح طويل

وجدت خطوة أقدمت عليها حكومة مدينة بحري, وأبناء المدينة الواقعة في العاصمة الخرطوم, سعادة كبيرة وسط الأهالي, وعن مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد شرع المسؤولين عن أمر المدينة التي قام الجيش بتحريرها من مليشيا الدعم السريع, بخطوة هامة.

ووفقاً لما أظهرت الصور فقد شهدت شوارع المدينة زراعة النخيل, على امتداد بحري, بشكل جميل أعاد للمدينة جمالها الذي كانت عليه ما قبل الحرب.

ويشير محرر موقع النيلين, إلى أن أهالي مدينة بحري, قد توافدوا إلى منازلهم بعد نزوح استمر لأكثر من عامين, وكان الجيش قد نجح في تحرير المدينة بالكامل.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)