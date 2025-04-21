شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الإثنين 21-4 2025.. عيار 18 يسجل 4187 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

ننشر آخر تطورات سعر الذهب اليوم الإثنين وفقا لآخر التحديثات بالتزامن مع التعريفات الجمركية الأمريكية الجديدة، حيث ساعدت التطورات في البورصة العالمية على تسجيل هذه الأسعار التى تشير إلى تقلبات في السوق الذهب العالمي.

أسعار الذهب اليوم في مصر:

- عيار 24 يسجل 5582.75 جنيهًا

- عيار 21 يسجل 4885 جنيهًا

- عيار 18 يسجل 4187 جنيها

- جنيه الذهب (عيار 21) يسجل 39080 جنيها

- جاء ارتفاع الذهب، الذي تجاوز سعر السبائك 3,400.0000 دولار للأونصة، وسط انخفاض العملة الأمريكية إلى أدنى مستوى لها منذ أواخر عام 2023. وتأثرت حركة السوق أيضًا بتفكير الرئيس دونالد ترامب في إقالة رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ودعوته لخفض أسعار الفائدة. أثارت هذه التطورات مخاوف بشأن استقلالية الاحتياطي الفيدرالي واحتمالية تسييس السياسة النقدية الأمريكية.

يُنظر تقليديًا إلى الذهب غير المرتبط بعائد على أنه وسيلة تحوط ضد عدم اليقين الاقتصادي والتضخم

وتتغير أسعار الذهب في مصر بشكل مستمر على مدار اليوم، ويتذبذب السعر في حدود 15 إلى 20 جنيهًا صعودًا وهبوطًا، وذلك بسبب التطورات المتسارعة للذهب في البورصة العالمية، وعوامل العرض والطلب.

ويشهد السوق العالمي للذهب استمرار المخاوف في الأسواق المالية نتيجة قرارات جديدة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب متعلقة بزيادة التعريفات الجمركية مما قد ينتج عن هذا حرب تجارية جديدة.

تجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة ، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالمياً.