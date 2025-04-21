عادت الفنانة السودانية, وجدان الملازمين, لإثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها بمقطع فيديو متداول حديثاً. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد شاركت الفنانة السودانية, شاب مصري الرقص على أنغام إيقاع “الطبلة” المصرية. ودخلت وجدان الملازمين, في وصلة رقص مثيرة مع الشاب على طريقة الراقصات المصرية وهو ما دفع ناشر المقطع لتشبيهها بالراقصة المصرية الشهيرة فيفي عبده, حيث كتب على المقطع: (فيفي عبده السودان). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. على إيقاع “الطبلة” المصرية.. الفنانة السودانية وجدان الملازمين تدخل في وصلة رقص مثيرة مع شاب مصري والجمهور: (فيفي عبده السودان) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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