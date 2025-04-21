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علق الإعلامي أحمد موسى، على إغلاق محلات بلبن ووهمي وكرم الشام بقرار من هيئة سلامة الغذاء .
وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه ” على مسئوليتي ” المذاع على قناة ” صدى البلد”، :” هيئة سلامة الغذاء مستقلة وعليها مسؤولية الحفاظ على سلامة غذاء المصريين “.
وتابع الإعلامي أحمد موسى :” مفيش واحد في البلد يقف مع حد طالما قامت هيئة سلامة الغذاء بالتفتيش عليه ووجدت أمور تضر بصحة المواطن “.
وأكمل الإعلامي أحمد موسى :” دور هيئة سلامة الغذاء إنها تتابع سلامة الغذاء داخل المحلات التي تقدم أطعمة للمواطن “.
وأضاف الإعلامي أحمد موسى :” الناس تاكل عيش مفيش مشكلة لكن مش على حساب صحة المصريين”، مضيفا:” الدولة المصرية تقوم بدورها من اجل الحفاظ على صحة المصريين “.
صدى البلد
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد موسى عن أزمة بلبن: كلوا عيش بس مش على حساب الصحة.. متحدث الحكومة: نسعى لخفض الدين الخارجى بنسبة 80% | أخبار التوك شو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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