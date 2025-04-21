أحمد موسى عن أزمة بلبن: كلوا عيش بس مش على حساب الصحة.. متحدث الحكومة: نسعى لخفض الدين الخارجى بنسبة 80% | أخبار التوك شو

علق الإعلامي أحمد موسى، على إغلاق محلات بلبن ووهمي وكرم الشام بقرار من هيئة سلامة الغذاء .

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه ” على مسئوليتي ” المذاع على قناة ” صدى البلد”، :” هيئة سلامة الغذاء مستقلة وعليها مسؤولية الحفاظ على سلامة غذاء المصريين “.

وتابع الإعلامي أحمد موسى :” مفيش واحد في البلد يقف مع حد طالما قامت هيئة سلامة الغذاء بالتفتيش عليه ووجدت أمور تضر بصحة المواطن “.

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :” دور هيئة سلامة الغذاء إنها تتابع سلامة الغذاء داخل المحلات التي تقدم أطعمة للمواطن “.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى :” الناس تاكل عيش مفيش مشكلة لكن مش على حساب صحة المصريين”، مضيفا:” الدولة المصرية تقوم بدورها من اجل الحفاظ على صحة المصريين “.

صدى البلد