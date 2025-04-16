طبيب يكشف تفاصيل مفاجئة عن إصابة فهد المولد.. هل سيعود من الغيبوبة؟

القاهرة - سمر حسين - صحة

سقط اللاعب السعودي فهد المولد من شرفة منزله في دبي خلال سبتمبر 2024، ما أدى إلى إصابته بكسر شديد في الجمجمة ودخوله في غيبوبة طويلة، ونُقل المولد إلى مستشفى راشد بدبي لتلقي العلاج اللازم، قبل أن يُحول لاحقًا إلى الرياض لاستكمال رعايته الصحية.

تفاصيل الحادث والإصابة

وفي هذا السياق، علّق الدكتور طارق عبد الغني، استشاري جراحة المخ والأعصاب، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن السقوط من الأماكن المرتفعة قد يؤدي إلى كسور حادة في الجمجمة، وهي من الإصابات التي تؤثر بشكل مباشر على الدماغ، قائلا إن مثل هذه الإصابات غالبًا ما تتسبب في نزيف داخلي، يؤدي إلى ضغط على أنسجة المخ ويمنع وصول الأوكسجين إلى خلاياه، وهو ما قد يُدخل المصاب في غيبوبة نتيجة تضرر المراكز الحيوية في الدماغ.

وأضاف أن كسر الجمجمة قد يطال مناطق بالغة الأهمية مثل المخيخ المسؤول عن التوازن والتنسيق الحركي أو النخاع الشوكي الذي يتحكم في الوظائف الحيوية، ما يستدعي تدخلًا عاجلًا للحد من الأضرار المحتملة.

الغيبوبة حالة حرجة واستجابة متغيرة

وأشار عبد الغني إلى أن الغيبوبة تُعد حالة طبية تهدف إلى تقليل الضغط على الدماغ وتحقيق الاستقرار، لكنها لا تعني الشفاء، وتتراوح مدتها بين أيام وشهور، بحسب مدى الضرر واستجابة الدماغ للعلاج، وأوضح أن الفترة الانتقالية بعد الإصابة تُعد من أدق المراحل، ولا يمكن التنبؤ خلالها بسرعة التعافي، إذ تختلف استجابة كل مريض للعلاج.

مرحلة ما بعد الغيبوبة والعلاج التأهيلي

وحول ما بعد الإفاقة، قال استشاري جراحة المخ والأعصاب، إن المريض غالبًا ما يعاني من اضطرابات في الذاكرة قصيرة المدى، وصعوبة في التركيز والتنسيق الحركي، وهو ما يتطلب علاجًا تأهيليًا طويل المدى يشمل العلاج الفيزيائي لتحسين القوة الجسدية، والعلاج الوظيفي لاستعادة المهارات اليومية مثل القراءة والكتابة.

وأضاف أن من الأعراض الشائعة في هذه المرحلة أيضًا الشعور بالإرهاق العام أو مواجهة صعوبات في التواصل، إلى جانب تغيرات نفسية مثل الاكتئاب أو القلق، ما يستوجب دعمًا نفسيًا متواصلاً ضمن خطة التعافي.

التوقعات المستقبلية لحالة فهد المولد

أكد أن إصابات الدماغ المرتبطة بالغيبوبة الطويلة قد تؤدي إلى مضاعفات مزمنة كضعف الحركة أو الإرهاق الذهني، مشيرًا إلى أن الذاكرة قصيرة المدى تكون الأكثر تأثرًا، وقد تحتاج إلى وقت طويل لاستعادتها، كما أوضح أن بعض الحالات قد تشهد تغيرات سلوكية نتيجة الصدمة النفسية، وهو ما يجعل فترة التعافي تتطلب متابعة دقيقة ودعمًا متعدد الجوانب.