رسالة غامضة من رنا سماحة .. هذا ما قالته

ميرنا وليد - بيروت - وجهت الفنانة المصرية رنا سماحة رسالة غامضة من خلال صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، حيث كتبت :"كان ليا صاحبه انا كنت دايماً بحكي عنها هي الي كانت بالحياه …مسابتش حد انا اعرفه الا اما جابت سيرتي مش بالخير معاه.

.ابعتيهالها".

وكان قد صدر الحكم القضائي من محكمة الأسرة في قضية النزاع بين الفنانة المصرية رنا سماحة وطليقها الملحن سامر أبو طالب، على حضانة ومكان إقامتها مع إبنهما، وأشارت المحكمة إلى أحقية رنا سماحة والطفل في العودة إلى منزلهما العائلي، والإقامة فيه بصفته منزل الحضانة.

هذا القرار يأتي بعد مرور ثلاثة أشهر فقط على طلاقها من زوجها السابق، وبعد نزاع حصل بينهما على النفقة ومكان الاقامة والحضانة.

من ناحيتها عبرت رنا سماحة عن سعادتها بقرار المحكمة، من خلال نشرها صوراً لها ولابنها من منزلهما، وكتبت تعليقا" :البيت".