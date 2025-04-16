هبة نور برشاقة عالية من داخل الجيم في لبنان

ميرنا وليد - بيروت - إستعرضت الممثلة السورية هبة نور رشاقتها في احدث إطلالاتها على الجمهور من خلال صورة شاركتها معهم عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها من داخل الصالة الراضة خلال تواجدها في لبنان، و كانت ترتدي كروب توب ضيق من دون أكمام ، مع سروال رياضي ضيق، وربطت شعرها على شكل ذيل الحصان.



و كانت الممثلة السورية هبة نور قد تألقت في أحدث إطلالة لها على متابعيها، من خلال مجموعة صور شاركتها عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها من بالي، بفستان بتصميم ضيق ومميز، مفتوح عند الصدر ومكشوف الظهر، متوسط الطول، من دون أكمام، وإعتمدت لشعرها تسريحة تليق باللوك، وطبقت مكياجاً أظهرت من خلاله جمال ملامح وجهها.

وحملت هبة نور بيدها حقيبة من دار أزياء Hermès، وصل سعرها إلى 20,000 دولار.

