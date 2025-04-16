شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار 11 صنفا من الفاكهة خلال شهر.. وانخفاض 7 أنواع والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار 11 صنفا من الفاكهة والمكسرات في السعودية، خلال شهر مارس الماضي، على أساس شهري، فيما انخفض سعر 7 أنواع.
وبحسب نشرة متوسطات أسعار السلع والخدمات الصادرة عن هيئة الإحصاء، تصدر البرتقال المصري، أكثر الأصناف ارتفاعا بنسبة 14%، مسجلا 5.77 ريال للكيلو.
وسجل سعر الموز الفلبيني 6.44 ريال للكيلو، مرتفعا بنسبة 11.6%، بينما ارتفع سعر اليوسفي الباكستاني بنسبة 2.4% على أساس شهري إلى 6.74 ريال.
وبلغ سعر الشمام المحلي 5.74 ريال للكيلو مرتفعا بنسبة 10.8%، بينما ارتفع سعر الخوخ اللبناني بنسبة 2.8% إلى 19.27 ريال للكيلو.
وارتفع سعر الليمون الأفريقي بنسبة 10.5% إلى 7.18 ريال للكيلو، بينما ارتفع سعر المنجا الباكستاني 3.4% إلى 14.069 ريال.
وسجل سعر التين المحلي ارتفاعا بنسبة 7.8%، إلى 19.59 ريال للكيلو، بينما ارتفع سعر الرمان الهندي 5.9%، على أساس شهري في مارس الماضي، مسجلا 15.03 ريال للكيلو.
وتصدرت الكمثرى اللبناني أكثر أصناف الفاكهة انخفاضا بنسبة 5.8%، في شهر مارس الماضي، على أساس شهري، مسجلة 12.99 ريال للكيلو.
وانخفض سعر العنب المحلي بنسبة 3.8% إلى 14.98 ريال، بينما انخفض سعر العنب اللبناني بنسبة 0.4% إلى 16.87 ريال للكيلو.
وتراجع سعر الحبحب (البطيخ) بنسبة 3.3% إلى 3.21 ريال للكيلو، بينما انخفض سعر التمر (الرطب) بنسبة 0.6% إلى 13.86 ريال.
وانخفض سعر البرقوق التركي بنسبة 1.4% إلى 15.18 ريال، في حين انخفض سعر التمر المكنوز بنسبة 1.3% على أساس شهري في مارس الماضي، إلى 15.91 ريال.
وبحسب نشرة متوسطات أسعار السلع والخدمات الصادرة عن هيئة الإحصاء، تصدر البرتقال المصري، أكثر الأصناف ارتفاعا بنسبة 14%، مسجلا 5.77 ريال للكيلو.
أسعار الفاكهة في السعوديةارتفع سعر التفاح الأحمر بنسبة 0.6% على أساس شهري في مارس، مسجلا 8.40 ريال للكيلو، بينما ارتفع سعر التفاح الأصفر 2% إلى 8.56 ريال للكيلو.
وسجل سعر الموز الفلبيني 6.44 ريال للكيلو، مرتفعا بنسبة 11.6%، بينما ارتفع سعر اليوسفي الباكستاني بنسبة 2.4% على أساس شهري إلى 6.74 ريال.
وبلغ سعر الشمام المحلي 5.74 ريال للكيلو مرتفعا بنسبة 10.8%، بينما ارتفع سعر الخوخ اللبناني بنسبة 2.8% إلى 19.27 ريال للكيلو.
وارتفع سعر الليمون الأفريقي بنسبة 10.5% إلى 7.18 ريال للكيلو، بينما ارتفع سعر المنجا الباكستاني 3.4% إلى 14.069 ريال.
وسجل سعر التين المحلي ارتفاعا بنسبة 7.8%، إلى 19.59 ريال للكيلو، بينما ارتفع سعر الرمان الهندي 5.9%، على أساس شهري في مارس الماضي، مسجلا 15.03 ريال للكيلو.
وتصدرت الكمثرى اللبناني أكثر أصناف الفاكهة انخفاضا بنسبة 5.8%، في شهر مارس الماضي، على أساس شهري، مسجلة 12.99 ريال للكيلو.
وانخفض سعر العنب المحلي بنسبة 3.8% إلى 14.98 ريال، بينما انخفض سعر العنب اللبناني بنسبة 0.4% إلى 16.87 ريال للكيلو.
وتراجع سعر الحبحب (البطيخ) بنسبة 3.3% إلى 3.21 ريال للكيلو، بينما انخفض سعر التمر (الرطب) بنسبة 0.6% إلى 13.86 ريال.
وانخفض سعر البرقوق التركي بنسبة 1.4% إلى 15.18 ريال، في حين انخفض سعر التمر المكنوز بنسبة 1.3% على أساس شهري في مارس الماضي، إلى 15.91 ريال.