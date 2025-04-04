أجرى رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية مسعود بزشکیان اتصالاً هاتفياً مساء الخمیس مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، هنأه فيه بعيد الفطر المبارك گما بحث الجانبان العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية.

كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس الايراني اجرى اتصالا بولي العهد السعودي بحث خلاله العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.