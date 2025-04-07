عاصفة ثلجية مفاجئة ضربت موسكو ورفعت سماكة الجليد في الميدان الأحمر إلى 10 سنتيمترات

ضربت عاصفة ثلجية مفاجئة العاصمة الروسية موسكو اليوم الأحد ورفعت سماكة الجليد في الميدان الأحمر إلى 10 سنتيمترات، في أعقاب شتاء اتّسم باعتدال غير معتاد.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية الروسية، أن العاصمة ستشهد تساقطاً للثلوج يُعادل متوسط شهر كامل خلال اليوم ويوم غدٍ الاثنين، في وقت انخفضت فيه درجات الحرارة إلى ما دون الصفر، بعدما سجلت 16 درجة مئوية يوم الجمعة الماضي.

من جانبها، حذّرت سلطات النقل في منطقة موسكو الكبرى، التي يقطنها أكثر من 22 مليون نسمة، السائقين من القيادة، خصوصاً أولئك الذين استبدلوا إطارات مركباتهم الشتوية، مؤكدة أهمية الالتزام باستخدام الإطارات الخاصة بالثلوج خلال هذا الطقس.