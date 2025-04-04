شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد السعودي يتلقى اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الإيراني ووسائل اعلام تكشف عن هذا الامر الهام الذي قامت به ايران قبل استهدافها من امريكا واسرائيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، جرى خلاله بحث آخر المستجدات في المنطقة.

ووفقًا لوكالة الأنباء السعودية (واس)، تناولت المحادثة التطورات الإقليمية وسبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.

من جهتها، نقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن الرئيس بزشكيان قوله:

"الدول الإسلامية قادرة على تحقيق السلام والتقدم في المنطقة من خلال تعزيز الوحدة والتعاون المشترك."

وأضاف أن العمل المشترك بين طهران والرياض يمكن أن يسهم في تحقيق الأمن والازدهار للمنطقة.

تقارير عن تخلي إيران عن دعم الحوثيين

في سياق متصل، تناقلت وسائل إعلام تقارير غير رسمية تفيد بأن إيران قد أعلنت تخليها عن دعم جماعة الحوثي، كما طلبت منهم إغلاق مكتبهم في طهران.

ولم يصدر حتى الآن تأكيد رسمي من الجانب الإيراني بشأن هذه الخطوة، إلا أن هذا التطور، إن صح، قد يشكل تحولًا كبيرًا في المشهد السياسي بالمنطقة، خاصة في ظل التصعيد المستمر بين الحوثيين والتحالف الإقليمي والدولي.



