تكنولوجيا: صور مسربة لهاتف Motorola Edge 60 Pro تكشف عن ألوانه المتعددة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت Motorola الأسبوع الماضي هاتف Edge 60 Fusion، ويبدو أنها تستعد للإعلان عن مزيد من الهواتف ضمن سلسلة Edge 60 قريبًا. من بين هذه الهواتف المنتظرة، يبرز Motorola Edge 60 Pro، الذي ظهرت له مؤخرًا صور مسربة تكشف عن تصميمه وتوفره بعدة ألوان مميزة.

من المتوقع أن يتضمن Edge 60 Pro زرًا مخصصًا جديدًا يُعرف باسم Moto AI Key، ويقع على الإطار الأيسر للجهاز.

سيُستخدم هذا الزر لتشغيل شريط بحث Moto AI، والذي يُتيح للمستخدمين وصولًا سريعًا إلى مجموعة من الأدوات الذكية مثل التقاط لقطات الشاشة، وأداة “اللحاق بي”، وتوليد الصور بالذكاء الاصطناعي، والبحث الذكي، والمزيد من المزايا المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

ورغم أن Motorola لم تؤكد رسميًا حتى الآن أي تفاصيل عن الهاتف، إلا أن التسريبات تشير إلى أن Edge 60 Pro سيأتي بمعالج Snapdragon 8 Gen 3 (8350 SoC)، وسيعمل بنظام Android 15، مع خيارين للذاكرة العشوائية: 8 أو 12 جيجابايت، وسعتين للتخزين: 256 أو 512 جيجابايت.

سيضم الهاتف شاشة بحجم 6.77 بوصة، ومن المرجح أن تحتوي وحدة الكاميرا على مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة تيليفوتوغرافية بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة واسعة الزاوية بدقة 13 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل.

من حيث المتانة، سيحصل الجهاز على تصنيفي IP68 وIP69 لمقاومة الماء والغبار، بينما ستُشغل الهاتف بطارية قوية بسعة 6000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 90 واط.

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