شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: من المركز 352 إلى الثالث.. تطبيق DHgate يصعد بسرعة صاروخية فى أمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد أن رفع ترامب الرسوم الجمركية الأمريكية على الواردات الصينية بنسبة 145%، بدأ العديد من الموردين والمصنعين الصينيين في إنتاج مقاطع فيديو على تيك توك يشرحون فيها للمستهلكين كيفية عمل سوق السلع الفاخرة العالمي.

وتوضح مقاطع الفيديو أن الملابس وحقائب اليد وغيرها من الإكسسوارات التي افترض الكثيرون أنها مصنوعة في أوروبا تأتي من مصانع في الصين.

ونتيجة لهذا التوجه، قفز تطبيق سوق الجملة الصيني DHgate ليصبح ثالث أفضل تطبيق مجاني لأجهزة iPhone في متجر التطبيقات الأمريكي .

للمقارنة، احتل التطبيق المرتبة 352 في فئة أفضل تطبيقات iPhone المجانية غير الألعاب في الولايات المتحدة اعتبارًا من يوم الجمعة 11 أبريل، قبل أن يقفز إلى المرتبة السادسة يوم الأحد والمرتبة الثالثة يوم الاثنين، وفقًا لبيانات من مزود معلومات التطبيقات Appfigures

وقد صعد موقع DHgate أيضًا إلى المركز الثالث في قائمة أفضل تطبيقات iPhone المجانية، بما في ذلك الألعاب.

وأفادت الشركة، أنه تم تنزيل تطبيق DHgate عبر متجري App Store وGoogle Play، بزيادة قدرها 56% عن متوسطه خلال 30 يومًا.

وبلغ عدد عمليات التثبيت في الولايات المتحدة 17,300 عملية، بزيادة قدرها 98% عن متوسطه خلال 30 يومًا.

ويوم الأحد الماضي، ارتفع عدد عمليات التثبيت إلى 117,500 عملية على نظام iOS، بزيادة قدرها 732% عن متوسطه خلال 30 يومًا.

وبلغ عدد عمليات التثبيت في الولايات المتحدة 65,100 عملية، بزيادة قدرها 940%. (بيانات التنزيلات على نظام Android

DHgate هي شركة تجارة إلكترونية عابرة للحدود، تربط الشركات والمستهلكين بالموردين والمصنعين في الصين وأسواق أخرى.

وتقدم الشركة اليوم مخزونًا يضم أكثر من 30 مليون منتج في فئات متنوعة، مثل الإلكترونيات، والأدوات المنزلية والألعاب، والأحذية والملابس، والمجوهرات، ومنتجات الصحة والجمال، وغيرها، وفقًا لموقعها الإلكتروني.

وقد ازداد الطلب على التطبيق مع انتشار تطبيق تيك توك، حيث بدأ المصنعون الصينيون بالكشف عن أسرارهم للجمهور الأمريكي.

وتبعًا لهذا الانتشار، بدأ منشئو محتوى آخرون على الإنترنت بإخبار متابعيهم أن تطبيق DHgate مصدر لشراء السلع الفاخرة قبل أن تضيف العلامة التجارية علامتها التجارية إلى المنتج.

في الواقع، قد يصعب على المستهلكين التمييز بين المصانع الأصلية التي تتعاقد معها العلامات التجارية الفاخرة والمصانع التي تُقلّد المنتجات، والمعروفة أيضًا باسم "المقلّدين".

ومع ذلك، يمكن للمجتمعات الإلكترونية مثل DHgate على Reddit أن تُقدّم المساعدة في هذا الصدد.