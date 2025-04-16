شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Neptune تطبيق جديد ينافس تيك توك وانستجرام ..اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نبتون هو أحد أحدث تطبيقات الفيديو القصير في السوق العالمي، ويسعى لمنافسة تطبيقات رئيسية مثل تيك توك، وإنستجرام ريلز، ويوتيوب شورتس.

وقد جذب التطبيق، الذي لا يزال في مرحلة تجريبية، اهتمام مئات الآلاف من المستخدمين، حيث شارك 970 مُختبِرًا و400 ألف شخص في قائمة الانتظار، وفقًا للشركة.

أعلنت نبتون، أنها تستعد لإطلاق التطبيق على متجر التطبيقات الأسبوع المقبل، مع خطط لإطلاقه على متجر جوجل بلاي في غضون ستة أشهر تقريبًا.



نبتون



مع استمرار الغموض في مستقبل تيك توك، يأمل نبتون في جذب المبدعين الباحثين عن طريقة بديلة لكسب الدخل، مع تعزيز بيئة تُعطي الأولوية لجودة الفيديوهات والروابط بدلًا من عدد المتابعين.

يخطط التطبيق لتقديم مصادر دخل متنوعة، بما في ذلك البث المباشر والاشتراكات.

ومثل منافسيه، يتميز نبتون بأداة اكتشاف وقائمة عرض عمودية تُتيح للمستخدمين تصفح الفيديوهات القصيرة والتفاعل من خلال التعليقات.

بالإضافة إلى ذلك، يُمكن للمستخدمين إضافة صورة غلاف إلى ملفاتهم الشخصية، مُحاكيًا ما يُقدمه تطبيق X وتطبيقات التواصل الأخرى.

من أهم مميزات نبتون أنه يتيح لمنشئي المحتوى إخفاء إجمالي متابعيهم وإعجاباتهم، مع ذلك، فإن ميزة "المقاييس الخفية" هذه اختيارية، وهي مصممة لمساعدة المستخدمين على تجنب الضغوط المرتبطة بعدد المتابعين، مع أنها تُلبي احتياجات منشئي المحتوى الذين قد يرغبون في عرض مقاييسهم.

ووفقًا للشركة، تُركز خوارزمية نبتون على اهتمامات المستخدمين وجودة المحتوى بدلاً من شعبية منشئ المحتوى، وعادةً، تُعطي خوارزميات وسائل التواصل الاجتماعي الأولوية للمحتوى الأكثر تفاعلًا، مما يُضعف في كثير من الأحيان منشئي المحتوى الأقل شهرة، أو "المؤثرين الصغار.



ومن الميزات البارزة الأخرى ميزة "العودة إلى الصفحة السابقة"، التي تتيح للمستخدمين استئناف مشاهدة الفيديو من حيث توقفوا، مما يمنعهم من فقدان مكانهم عند تحديث التطبيق.

تطبيق نبتون في مرحلة تجريبية، ولا يُقدم جميع ميزاته المُرادة بعد، و يتميز حاليًا بالبساطة، حيث يقتصر على عرض الفيديو ووظيفة البحث.

أثناء اختبار التطبيق، لوحظ أيضًا افتقاره لأدوات التحرير والمراسلة المباشرة داخله.

وتُشير الشركة إلى أنها تعمل على إضافة ميزة البث المباشر، وإمكانية إنشاء قوائم تشغيل، ودمج الموسيقى.