شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Star Wars Outlaws تصل إلى Nintendo Switch 2 في سبتمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة Ubisoft عن موعد إصدار توسعة Star Wars Outlaws، "ثروة القراصنة"، بعد تسريب العرض الترويجي الأول للمحتوى القابل للتنزيل مؤخرا، حيث ستصل التوسعة إلى أجهزة الكمبيوتر الشخصية، وبلايستيشن 5، وإكس بوكس ​​سيريس إس/إكس في 15 مايو.

وتعد "Star Wars Outlaws: A Pirate's Fortune" هي التوسعة الثانية لقصة اللعبة الرئيسية بعد التوسعة Wild Card التي صدرت في نوفمبر 2024، إلى جانب الإعلان عن حزمة القصة الثانية،كما كشفت Ubisoft أيضًا عن موعد إصدار Star Wars Outlaws على جهاز Nintendo Switch 2.

تفاصيل Star Wars Outlaws: A Pirate's Fortune

ويُظهر العرض الترويجي الأول لـ "ثروة القراصنة" كاي فيس وهي تبحث عن كنز بينما تستكشف هي ورفيقتها نيكس نظام Khepi، حيث يتعاون المهرّب مع القرصان الأسطوري هوندو أوناكا لكشف أسرار مقبرة خيبي، وسيصادف اللاعبون أيضًا رابطة ميوكي التجارية ويحصلون على مكافآت جديدة لـ "تريل بليزر" مقابل عمليات التهريب.

وجاء الإعلان الرسمي عن المحتوى القابل للتنزيل بعد نشر العرض الترويجي، الذي كان من المقرر عرضه رسميًا في فعالية Star Wars Celebration يوم الجمعة، عن طريق الخطأ قبل الموعد المحدد وتسريبه عبر الإنترنت.

وستكون لعبة Star Wars Outlaws: A Pirate's Fortune متاحة للاعبين الذين أكملوا القصة الرئيسية في اللعبة الأساسية، ستكون مجانية ويمكن الوصول إليها تلقائيًا للاعبين الذين اشتروا تذكرة الموسم؛ أما بالنسبة للآخرين، فستكون متاحة للشراء بشكل منفصل.

ويقدم المحتوى القابل للتنزيل أيضًا بعض المكافآت والعناصر التجميلية داخل اللعبة، وسيحصل مالكو الإصدارين Ultimate وDeluxe Edition من اللعبة الأساسية على حزمتي Naboo Nobility وDesert Nomad التجميليتين مع التوسعة، وسيحصل جميع اللاعبين أيضًا على هدايا تجميلية مستوحاة من مسلسل Star Wars: Skeleton Crew على Disney+ كجزء من التحديث المصاحب للتوسعة.

كما أعلنت Ubisoft عن عرض تجريبي مجاني لمدة ثلاث ساعات للعبة Star Wars Outlaws، وهو متاح الآن بشكل دائم على جميع المنصات المدعومة، ويتيح للاعبين الوصول إلى جزء من اللعبة.

أكدت Ubisoft أيضًا إطلاق لعبة Star Wars Outlaws على جهاز Nintendo Switch 2 في 4 سبتمبر، فقد تم الإعلان عن اللعبة للجهاز الجديد خلال عرض Nintendo Direct على Switch 2 في 2 أبريل.

وصدرت لعبة الأكشن والمغامرة هذه، التي تضع اللاعبين في دور المهربة كاي فيس في منطقة Outer Rim، في 30 أغسطس 2024.