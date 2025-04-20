شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: تحليل مكونات iPhone 16e يكشف عن تفوق واضح على iPhone 16 والان مع تفاصيل الخبر

كشف تقرير حديث عن وجود طلب كبير على هاتف iPhone 16e ، والذى يأتي بشاشة مقاس 6.1 بوصة، تمامًا مثل iPhone 16، ويشترك الهاتفان في رقاقة A18 ويدعمان تقنية Apple Intelligence، ويتميز iPhone 16e بتصميم عصري، ولكنه مزود بنوتش بدلاً من Dynamic Island، ويحتوي على كاميرا خلفية واحدة فقط.

كما يحتوي الهاتف الجديد على زر Action، ولكنه لا يحتوي على زر Camera Control، كما أنه لا يدعم الشحن اللاسلكي MagSafe.

ووفقًا لشركة Counterpoint المتخصصة في تحليلات السوق، ساعد آبل iPhone 16e على التفوق على شركات الهواتف الذكية الأخرى في الربع الأول من عام 2025.

هذا الهاتف هو أول هاتف من آبل مزود بمودم داخلي، وعلمت كاونتربوينت أن الهاتف يحتوي على مكونات محلية الصنع أكثر من أي هاتف آخر من تشكيلة آبل.

كما صُنعت 40% من مكونات هاتف iPhone 16e بواسطة Apple ، في مقابل 29% فقط من مكونات iPhone 16 الداخلية صُنعت بواسطة Apple، و31% من أجزاء iPhone SE 3 مُصنّعة داخليًا.

بالإضافة إلى المودم، يتميز الهاتف أيضًا بأجزاء مُخصصة للمعالجة وإدارة الطاقة ، ومكّن مودم C1 الخاص بشركة Apple من توفير 10 دولارات على كل جهاز.

ويبدو أن المواصفات المخففة والمكونات المصنعة محليًا هي ما سمح لشركة Apple بتحقيق سعر ابتدائي يبلغ 599 دولارًا، ما يجعل iPhone 16e أرخص بمقدار 200 دولار من iPhone 16.

كما إن إضافة جزء آخر تم تصميمه داخليًا يمنح Apple سيطرة أكبر على iPhone 16e ، مما قد يؤدي إلى تجربة مستخدم أفضل، وعلى الرغم من كونه أدنى من الناحية التكنولوجية من مودم Qualcomm Snapdragon X71 5G الموجود في سلسلة iPhone 16 ، فإن مودم C1 الخاص بـ iPhone 16e يوفر سرعات تحميل وتنزيل أفضل في معظم الحالات.

كما أنه أكثر كفاءة في استخدام الطاقة وقد حرر تصميمه مساحة لبطارية أكبر ، وقد يكون iPhone 16 هو الهاتف الأفضل على الورق، ولكن مع حصة أكبر من المكونات المصممة خصيصًا، فإن iPhone 16e يحتفظ بمكانته.