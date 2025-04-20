شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسلا تؤجل إنتاج السيارات الكهربائية الرخيصة وأبرزها طراز Y.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

تشكل السيارات الكهربائية زهيدة الثمن الموجهة للسوق الشامل محورًا رئيسيًا لشركة تسلا بعد أضعف مبيعات ربع سنوية للسيارات لشركة صناعة السيارات منذ عام 2022.

وذكرت وكالة رويترز أن إطلاق إنتاج سيارات تيسلا ذات الأسعار المعقولة، بما في ذلك النسخة المخففة من موديل واي، قد تأخر ، وكانت شركة صناعة السيارات الكهربائية تخطط لطرح طرازها الأقل تكلفة موديل Y، المعروف داخليًا باسم E41، في النصف الأول من العام ، لكن مصادر مطلعة على الأمر أفادت لوكالة رويترز أن الإنتاج سيتأخر ثلاثة أشهر على الأقل، ولم تُفصح الوكالة عن سبب التأخير.

وتأتى أنباء الانتكاسة قبل مكالمة الأرباح المتوقعة من شركة صناعة السيارات الثلاثاء المقبل ، حيث سيتم تدقيق الخطط الخاصة بأحدث مركباتها من قبل المستثمرين.

وتشكل السيارات الكهربائية الرخيصة الموجهة للسوق الشامل محورًا رئيسيًا للشركة بعد أضعف مبيعات ربع سنوية لسيارات الشركة منذ عام 2022.

وفي الربع الأول، انخفضت عمليات التسليم إلى أدنى مستوى لها في ثلاث سنوات، وانخفضت حصتها في السوق من أكثر من 75٪ في عام 2022 إلى أقل من 50٪ اعتبارًا من عام 2024.

وقد تشكل أرباح تسلا أيضًا ضغوطًا على الرئيس التنفيذي إيلون ماسك لمعالجة الانتقادات التي تفيد بأن تورطه السياسي، بما في ذلك تفكيكه المثير للجدل للوكالات الفيدرالية، سيستمر في الإضرار بأعماله.

من الجدير بالذكر أن تسلا تطلق ميزات يستطيع المستخدمين خلالها إطلاق الضوء المرتفع أثناء السير على الطرق دون تضرر السائقين فى الاتجاه المعاكس، حيث تتحكم الميزة فى طرق تكيف الضوء على الطرق.