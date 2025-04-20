شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يوتيوب تطلق أداة ذكاء اصطناعي مجانية لإنتاج موسيقى تصويرية أصلية للفيديوهات والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت منصة يوتيوب عن إطلاق أداة جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تمكن صناع المحتوى من إنشاء مقاطع موسيقية تصويرية أصلية مجانًا، ما يوفّر بديلاً آمنًا من الناحية القانونية ويجنب المستخدمين الوقوع في مشكلات حقوق النشر، تأتي هذه الخطوة في إطار جهود المنصة لتبسيط عملية إنتاج المحتوى الموسيقي وتخفيض التكاليف، وهي مدمجة داخل سوق Creator Music الذي أطلقته يوتيوب العام الماضي.

وتتيح الأداة الجديدة التي تحمل اسم Music Assistant للمستخدمين إدخال أوصاف نصية مرنة تصف نوع الموسيقى التي يرغبون فيها، سواء من حيث النغمة أو الآلات المستخدمة أو طبيعة الفيديو، على سبيل المثال يمكن للمستخدم كتابة طلب مثل "موسيقى هادئة وهادفة تتضمن جيتارًا أكوستيك وبيانو ناعم"، أو "موسيقى حماسية تناسب فيديو تمرينات رياضية". بعد إدخال الوصف، تقوم الأداة بإنتاج عدد من المقاطع الموسيقية التي يمكن للمستخدم الاستماع إليها وتحميل ما يناسبه منها.

تم الكشف عن Music Assistant من خلال فيديو نُشر على قناة Creator Insider، حيث أوضحت مقدمة البرنامج لورين أن الأداة باتت متوفرة الآن في النسخة التجريبية من قسم Creator Music على المنصة، وتهدف الأداة إلى تسهيل مهمة الحصول على موسيقى خلفية أصلية دون الحاجة إلى دفع رسوم الترخيص المعتادة.

يوتيوب ليست الوحيدة في هذا المجال، إذ تنضم الأداة الجديدة إلى مجموعة من أدوات الذكاء الاصطناعي الأخرى التي بدأت في تغيير طريقة إنتاج الموسيقى، مثل AudioCraft وMusicGen من شركة ميتا، وأداة Stability AI التي تستخدم تقنيات النمذجة التوليدية لإنتاج خلفيات صوتية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من التجارب التي أجرتها يوتيوب مؤخرًا لدمج الذكاء الاصطناعي في أدواتها، منها أداة Dream Track المدعومة بتقنية Lyria من مختبر DeepMind التابع لجوجل، والتي تتيح للمستخدمين دندنة ألحان بسيطة لتحويلها إلى مقاطع موسيقية بأسلوب فنانين مشاركين مثل T-Pain.

ومن خلال Music Assistant، تعزز يوتيوب من أدواتها الداعمة لصناع المحتوى، وتقدّم حلاً إبداعيًا وسهل الاستخدام لتوليد موسيقى خالية من المشاكل القانونية، ما يفتح آفاقًا جديدة للإنتاج الفني والموسيقي على المنصة.