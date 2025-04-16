شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Google Classroom تطلق أداة جديدة تساعد المدرسين على وضع أسئلة الامتحانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق جوجل كلاس رووم ميزة جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعى، مصممة لمساعدة المعلمين على طرح الأسئلة.

حيث أُطلقت هذه الأداة وتتيح للمعلمين إنشاء قائمة أسئلة بناءً على نص مُدخل، وذلك باستخدام أداة توليد الأسئلة النصية هذه، والتى تستخدم برنامج جيمينى، لتمكن المعلمين إما تحميل الملفات من جوجل درايف أو إدخال نص يدويًا ليتمكن الذكاء الاصطناعى من طرح الأسئلة،كما يمكنهم بعد ذلك تصدير الأسئلة إلى مستند جوجل أو نموذج جوجل.

ويمكن للمعلمين الاختيار من بين مجموعة متنوعة من عوامل التصفية، بما في ذلك مستوى الصف، وعدد الأسئلة، ونوع الأسئلة (مثل الاختيار من متعدد أو الأسئلة المفتوحة).

بالإضافة إلى ذلك، يتوفر للمعلمين خيار تحديد المهارات التى يريدون من طلابهم إظهارها، مثل استخدام اللغة المجازية أو القدرة على تقييم الحجج، وهذه الميزة متاحة فقط لمشتركى Google Workspace for Education الذين لديهم إما إضافة Gemini Education (بسعر 24 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم) أو Gemini Education Premium (بسعر 36 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم).

وقد أطلقت جوجل خدمة Gemini to Classroom فى عام 2024، ومنذ ذلك الحين وسّعت إمكانياتها، وتضمّن التحديث الأخير أداةً لإنشاء قوائم المفردات، كما يُمكنها توليد أفكار لخطط الدروس وتلخيص مجموعة من المواد، من ملاحظات الفصل إلى تعليقات الطلاب.