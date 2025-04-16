تكنولوجيا: Segway تطلق سكوتر Ninebot F3 الكهربائي الجديد بشاشة ملاحة وإطارات ذاتية الإغلاق

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة Segway السكوتر الكهربائي الجديد Ninebot F3، الذي يأتي بمجموعة من المميزات المصممة لتسهيل التنقل داخل المدن بأمان وكفاءة. ويبلغ سعر السكوتر 699.99 دولارًا، وهو متاح الآن للشراء عبر متجر Segway.

يعمل Ninebot F3 بمحرك قوي عديم الفرشاة بقدرة 1000 واط، ما يتيح له تسلق منحدرات بزاوية تصل إلى 20٪. وتوفر بطاريته التي تبلغ سعتها 477 واط مدى يصل إلى 40 كم عند سرعة 32 كم/ساعة، ويمكن أن يمتد المدى حتى 64 كم عند تقليل السرعة إلى 14 كم/ساعة.

تُعرض اتجاهات التنقل عبر شاشة LCD ملونة، والتي تُظهر أيضًا إشعارات المكالمات الواردة، والسرعة الحالية، وحالة البطارية. كما يمكن للمستخدمين فتح قفل السكوتر تلقائيًا باستخدام هواتفهم الذكية، إلى جانب إمكانية تتبعه من خلال ميزة Apple Find My على أجهزة أبل.

يحتمل السكوتر ركّابًا بوزن يصل إلى 120 كجم، ويتميز بإطارات مقاس 10 بوصات ذاتية الإغلاق، مدعومة بنظام تعليق أمامي وخلفي يمتص صدمات الطرق غير الممهدة والمرصوفة بالحصى.

ويُعد Ninebot F3 من أكثر السكوترات أمانًا في فئته، بفضل نظام التحكم الإلكتروني في الجر (TCS) الذي يقلل من خطر الانزلاق، إلى جانب مكابح أمامية قرصية وخلفية إلكترونية لتعزيز أداء التوقف.

أما المصابيح الأمامية بقدرة 6 واط فتضيء الطريق لمسافة تصل إلى 35 مترًا، في حين يمكن تفعيل إشارات الانعطاف وأضواء التحذير من خلال أزرار مخصصة على المقود.

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