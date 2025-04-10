السعودية | “منشآت” تُنظم أسبوع التراث والحرف اليدوية بمشاركة 35 جهة الأسبوع المقبل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تنظم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” فعاليات “أسبوع التراث والحرف اليدوية” بالشراكة مع هيئة التراث وجمعية الحرف المهنية، بمشاركة 35 جهة ممكنة من القطاعين العام والخاص، خلال الفترة من 13 – 17 أبريل الحالي؛ وذلك في مراكز دعم المنشآت في مدينتي الرياض والمدينة المنورة، ومحافظتي جدة والخبر.

ويهدف أسبوع التراث والحرف اليدوية الذي تشارك فيه عددٌ من الجهات الممكنة والداعمة، من أبرزها هيئة التراث، والصندوق الثقافي، وجمعية الحرف المهنية، وبنك التنمية الاجتماعية، والهيئة السعودية للملكية الفكرية، ووزارة البيئة والمياه والزراعة وغيرها من الجهات في القطاع الخاص والعام، إلى توعية رواد الأعمال بالفرص الاستثمارية في قطاع التراث والحرف اليدوية، من خلال تعريفهم بالخدمات والبرامج المقدمة من الجهات الحكومية والخاصة والتمويلية الداعمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاع.

وسيستضيف الأسبوع عددًا من مسؤولي هيئة التراث، والصندوق الثقافي، وجمعية الحرف المهنية عبر مجالس دعم المنشآت والجلسات الحوارية، إلى جانب عددٍ من الضيوف والمتخصصين؛ وذلك للحديث حول إسهام المنشآت الصغيرة والمتوسطة في قطاع التراث والحرف اليدوية، واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة لرواد الأعمال في هذا المجال.

وسيتضمن الأسبوع كذلك تقديم مجموعة من الاستشارات والجلسات الإرشادية وورش العمل وسوق خاص للحرفيين؛ لتعزيز دخول المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال في قطاع التراث والحرف اليدوية، والإسهام في حل التحديات التي تواجههم في القطاع.

وتتيح فعاليات أسبوع التراث والحرف اليدوية للزوار والمهتمين فرص التعرف على التجارب الريادية الناجحة عبر لقاءات متخصصة مع رواد ورائدات الأعمال؛ للتركيز على الفرص المقدمة في مجال ريادة الأعمال ومناقشة التحديات وسبل معالجتها بطرق فعالة؛ بهدف تسليط الضوء على الفرص الكبيرة التي يحفل بها قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في التراث والحرف اليدوية.

ودعت “منشآت” الراغبين بالاستفادة من فعاليات أسبوع التراث والحرف اليدوية، إلى التسجيل عبر الرابط: https://www.monshaat.gov.sa/ar/node/285516 ، للتعرف على اللقاءات الحوارية ومواعيد عقد الجلسات وغيرها من البرامج التي سيشهدها الأسبوع.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط