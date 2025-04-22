شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الأسهم الأمريكية.. ستاندرد أند بورز يسترد كل خسائر الأمس والان نبدء بالتفاصيل

الأسهم الأمريكية

الدمام - شريف احمد - ارتفعت الأسهم الأمريكية في تعاملات صباح اليوم الثلاثاء بشدة لتسترد خسائرها الكبيرة أمس.وارتفع مؤشر ستاندرد أند بورز 500 الأوسع نطاقا، بنسبة 6ر2% مستردا كل خسائر أمس، التي جاءت على خلفية المخاوف من تداعيات حرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التجارية وخلافه الشديد مع رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بواقع 1021 نقطة أي بنسبة 7ر2%، في حين ارتفع مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 3%.وقادت أسهم إكويفاكس وبولت جروب وثري إم موجة الصعود بفضل إعلانها تحقيق أرباح تفوق التوقعات.كما استقر سعر الدولار في تعاملات اليوم بعد تراجعه خلال الأيام الماضية أمام اليورو والعملات الرئيسية الأخرى. واستقرت عوائد سندات الخزانة الأمريكية في سوق السندات.