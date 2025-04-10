ضبط 7 مجرفين ومتاجرين بالحطب

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 3 مقيمين مخالفين لنظام البيئة من الجنسيتين الأفغانية واليمنية، لاستغلالهم الرواسب في منطقة المدينة المنورة، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، موضحةً أنه تم ضبط 3 معدات تستخدم في تجريف ونقل التربة.

وفي السياق ذاته ضبطت القوات مواطنًا و3 مقيمين من الجنسية اليمنية مخالفين لنظام البيئة، بحوزتهم (4) أمتار مكعبة من الحطب المحلي المستخدم في أنشطة تجارية في منطقة مكة المكرمة، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة.

وأوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي أن عقوبة استخدام الحطب والفحم المحليين في الأنشطة التجارية غرامة تصل إلى (32.000) ريال لكل متر مكعب، وعقوبة نقل وبيع وتخزين الحطب والفحم المحليين غرامة تصل إلى (16.000) ريال لكل متر مكعب، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية من خلال الاتصال على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.