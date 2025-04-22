تواصل أعمال المؤتمر العلمي للجاهزية البدنية للقوات البرية لمجلس التعاون

ابوظبي - سيف اليزيد - تواصلت اليوم، في فندق إرث بأبوظبي، أعمال المؤتمر العلمي للجاهزية البدنية للقوات البرية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي تنظمه وزارة الدفاع، بمشاركة أكثر من 45 خبيراً ومتخصصاً في مجالات التأهيل البدني، والصحة النفسية، والتغذية العسكرية، والتكنولوجيا المتقدمة في التدريب العسكري، ويستمر حتى 25 أبريل 2025.

وشهد اليومان الأول والثاني، انعقاد 11 جلسة علمية وورشتي عمل متخصصتين، قدّم خلالها نخبة من المتحدثين أوراقاً٬ علمية تناولت محاور استراتيجية، من أبرزها البرامج المطورة لرفع الجاهزية الشاملة، والمرونة النفسية في البيئات العملياتية، واستخدام الذكاء الاصطناعي والتقنيات القابلة للارتداء، والتغذية التكتيكية واستراتيجيات الاستشفاء، والجاهزية في مواجهة المتغيرات المناخية، واللياقة القتالية والاختبارات الوراثية. يأتي تنظيم المؤتمر في إطار جهود وزارة الدفاع لتعزيز جاهزية القوات البرية الخليجية، من خلال تبادل الخبرات وطرح مفاهيم تدريبية حديثة تستند إلى المعرفة والتخصص، بما يسهم في رفع مستوى التكامل الدفاعي بين دول مجلس التعاون، والارتقاء بكفاءة العنصر البشري في مختلف البيئات العملياتية.