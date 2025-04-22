إلهام شاهين تدعم سلاف فواخرجي بعد أزمتها الأخيرة

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة المصرية إلهام شاهين الجمهور، مجموعة صور وثقت من خلالها إحتفالها برفقة عدد من الفنانين بعيد "شم النسيم"، ومنهم نبيلة عبيد، سلاف فواخرجي وزوجها وائل رمضان، فيفي عبده، نرمين الفقي، دنيا عبد العزيز، خالد زكي، هاني رمزي، لبلبة، رانيا فريد شوقي، أمير شاهين، الإعلاميتان بوسي شلبي وهالة سرحان.



ودعمت إلهام شاهين سلاف فواخرجي بعد أزمتها الأخيرة، وقالت: "شمّ النسيم واللمّة الحلوة وأجمل صحبة... وشرّفتنا بالحضور صديقتي الغالية النجمة الجميلة سولاف فواخرجي... حبيبة قلبي منوّرة مصر بلدك التاني... وكل الفنانين سعداء جداً بوجودك معانا... وبإذن الله تنوّري شاشاتنا بأجمل أعمال من أجمل فنانة... مرحباً بسولاف فواخرجي النجمة العربية الرائعة في مصر".

لترد عليها سلاف فواخرجي قائلة: "الأخت والصديقة والحبايب كلهم الشرف ليا أكون معاكم".