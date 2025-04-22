أمطار على 10 مناطق وحائل الأعلى

43 محطة
ووفقًا لتقرير وزارة البيئة والمياه والزراعة حول كميات هطول الأمطار في مناطق المملكة كافة؛ فقد سجّلت 43 محطة رصد هيدرولوجي ومناخي، خلال الفترة من الساعة التاسعة صباح الأحد 20 أبريل وحتى التاسعة صباح أمس الإثنين 21 أبريل، هطول أمطارٍ في مناطق (مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وعسير، والقصيم، وحائل، والرياض، والحدود الشمالية، وجازان، ونجران، والباحة).
عنيزة والمذنب
وبحسب التقرير فقد سجّلت منطقة القصيم (12.8) ملم في التجارب بعنيزة، و(10.8) ملم في عنيزة، و(4.5) ملم في المذنب، فيما سجلت منطقة عسير (11.3) ملم في القاعدة الجوية بخميس مشيط، و(7.2) ملم في تبالة ببيشة، و(5.0) ملم في كلٍ من خميس مشيط، ومطار أبها، كما سجلت منطقة مكة المكرمة (8.0) ملم في أبو راكة بميسان، و(6.4) ملم في العفيرية برنيه، و(3.6) ملم بمتنزه سيسد في الطائف، فيما سجلت منطقة جازان (10.2) ملم في عيبان، و(7.0) ملم في بالغازي بمحافظة العيدابي.
وفي منطقة الباحة، أوضح التقرير أن جرب بمحافظة العقيق سجّلت (5.1) ملم، ومطار الباحة في العقيق (4.0) ملم، أما في منطقة المدينة المنورة فقد بلغت كمية الأمطار في النخيل بالحناكية (3.6) ملم، ومسجد قباء بالمدينة بـ (2.4) ملم، وسد بطحان بالمدينة (0.5) ملم.
وكشف التقرير أن منطقة نجران سجّلت (1.8) ملم في حمى بثار، بينما شهدت منطقة الرياض تسجيل (0.5) ملم في كُلٍ من خف، وحي الريان بالدوادمي، والمشتل الزراعي بشقراء.
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