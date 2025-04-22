اخبار الخليج / اخبار الإمارات

حمدان بن محمد يصدر قرارين بتعيين مديرين تنفيذيين في هيئة تنمية المجتمع بدبي

0 نشر
0 تبليغ

حمدان بن محمد يصدر قرارين بتعيين مديرين تنفيذيين في هيئة تنمية المجتمع بدبي

ابوظبي - سيف اليزيد - أصدر سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، بصفته رئيساً للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار المجلس التنفيذي رقم (27) لسنة 2025 بنقل سعيد أحمد ثاني الطاير، المُدير التنفيذي لقطاع التطوير الاجتماعي بهيئة تنمية المُجتمع في دبي، وتعيينه مُديراً تنفيذيّاً لقطاع الدّعم المُؤسّسي بالهيئة. 
كما أصدر سموه القرار رقم (28) لسنة 2025 بتعيين شيخة أحمد عبدالرحمن أحمد الجرمن، مُديراً تنفيذيّاً لقطاع التطوير الاجتماعي بهيئة تنمية المُجتمع في دبي.
ويُعمل بالقرارين من تاريخ صدورهما، ويُنشران في الجريدة الرسمية.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا