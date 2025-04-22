فيديو نادر للسيدة فيروز يُلامس قلوب محبّيها

ميرنا وليد - بيروت - تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية مقطع فيديو نادر للسيدة فيروز ، أثار حالة من التأثر والحنين لدى جمهورها في العالم العربي. ويظهر في الفيديو السيدة فيروز وهي تغني ، بأداء عفوي وسط أجواء حميمة وبسيطة تُعيد الذاكرة إلى زمن الفنّ الأصيل.

الفيديو، يعود لعام 2017 وهو من تصوير إبنتها السيدة ريما الرحباني داخل الأستوديو، تميّز بظهور فيروز وهي ترردد كلمات : "ما تحزنوا يا صحابي، ما بتخلص الدنيا، رح نرجع نتلاقى..." قبل ان ينقلنا الفيديو الممنتج الي فيديو مقتطف من حفلها في لندن عام 1978 وهي تغني أغنية "رح نرجع نتلاقى" .

يُذكر أن السيدة فيروز نادرًا ما تظهر في مقاطع جديدة أو نادرة، ما يجعل من كلّ ظهور لها حدثًا فنّيًا بامتياز، ويفتح الباب أمام محبيها لاستذكار إرثها الغنائي الخالد.

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