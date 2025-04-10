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السعودية | جامعة الملك خالد تحدد مواعيد القبول لبرامج الدراسات العليا

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shimaa mohamed 0 تبليغ

السعودية | جامعة الملك خالد تحدد مواعيد القبول لبرامج الدراسات العليا

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أعلنت جامعة الملك خالد، ممثلة في عمادة البحث والدراسات العليا اليوم، بدء استقبال طلبات القبول في برامج الدراسات العليا دون مقابل مالي، عبر الموقع الإلكتروني ابتداءً من يوم الأحد المقبل.

وأشارت الجامعة إلى أن القبول سيستمر حتى 25 شوال الجاري، ويشمل عددًا من البرامج النوعية في الماجستير والدكتوراه بمختلف كليات الجامعة، مؤكدة أن هذه البرامج متوافقة مع متطلبات سوق العمل، والمرجعيات العالمية؛ بهدف تمكين طلاب الدراسات العليا بالمعارف ومهارات البحث والابتكار للمنافسة محليًّا وعالميًّا.

ودعت الجامعة، المتقدمين، إلى الاطلاع على تفاصيل البرامج وشروط الالتحاق بها من خلال زيارة البوابة الإلكترونية للعمادة على الرابط: https://dps.kku.edu.sa/ar/node/1214.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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