شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مخالف لرعيه الإبل في محمية الإمام تركي بن عبدالله والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، لارتكابه مخالفة رعي 20 متنًا من الإبل في مواقع محظور الرعي فيها في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية.

وطُبقت بحقه الإجراءات النظامية.

وأكدت قوات الأمن البيئي أن عقوبة رعي الإبل غرامة 500 ريال لكل متن.

وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق المملكة.