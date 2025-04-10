شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى سارة ...المملكة العربية السعودية تسعد اليمنيين بهذا القرار والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - استأنفت اليمن، مؤخرًا، تصدير البصل إلى المملكة العربية السعودية، بعد توقف دام لأسابيع نتيجة إجراءات فنية وتنظيمية تتعلق بجودة المنتج ومطابقته للمعايير السعودية.



وأفاد مصدر في قطاع الزراعة لصحيفة عدن الغد أن عملية التصدير عادت بشكل تدريجي، بعد استكمال التنسيق مع الجهات المختصة وتطبيق الاشتراطات المطلوبة من الجانب السعودي، خصوصًا ما يتعلق بالفرز والتعبئة وشهادات الفحص النباتي.



ويُعد البصل اليمني من المحاصيل الزراعية المهمة التي تحظى بإقبال كبير في الأسواق الخليجية، وتحديدًا في المملكة العربية السعودية، التي تمثل أحد أبرز الأسواق الخارجية للمحاصيل اليمنية.



وأكد المصدر أن هذه الخطوة ستسهم في إنعاش حركة الصادرات الزراعية ودعم المزارعين، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، مشيرًا إلى أن الجهات الرسمية تبذل جهودًا لتوسيع دائرة الصادرات وتحسين جودة المنتجات الزراعية بما يواكب متطلبات الأسواق الخارجية.