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عدن - ياسمين التهامي - "فيسبوك" تطلق تحديثًا جديدًا يعيد تجربة التواصل الأصيلة مع الأصدقاء
د فيه منصات التواصل الاجتماعي المنافسة الشرسة من قبل "إنستغرام" و"تيك توك".
يتضمن التحديث واجهة جديدة تمامًا تتيح للمستخدمين شاهد منشورات الأصدقاء فقط، بدلاً من الاعتماد على موجز الأخبار العام الذي يعرض المحتوى المقترح بناءً على خوارزمية المنصة. هذا الموجز الجديد، الذي يمكن الوصول إليه عبر زر خاص بالأصدقاء، يمثل خطوة جريئة من "ميتا" في محاولة للتنافس مع منصات أخرى التي تقدم ميزات مشابهة.
في السابق، كانت "فيسبوك" تركز على تحسين الخوارزمية لتقديم محتوى ملائم للمستخدمين، لكن هذا التحديث يأتي استجابة لشكاوى المستخدمين الذين يشعرون بأن موجز الأخبار أصبح مليئًا بالمحتوى غير المرغوب فيه. ومع ذلك، لن يتم إلغاء محتوى الخوارزمية بالكامل، بل سيظل موجودًا في موجز الأخبار التقليدي.
تسعى "فيسبوك" من خلال هذا التحديث إلى تحسين تجربة المستخدم وزيادة التفاعل، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها المنصة في جذب المستخدمين الجدد. ويشير التحديث إلى رغبة "ميتا" في العودة إلى جذور "فيسبوك" كأداة للتواصل الاجتماعي الفعال.
ومن الواضح أن "ميتا" ترغب في تحقيق توازن بين تقديم محتوى مخصص من الأصدقاء وبين الحفاظ على الإعلانات داخل المنصة، مما يثير تساؤلات حول كيفية تأثير هذا التحديث على المحتوى المدفوع.
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